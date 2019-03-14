Корабль ТОФ «Ослябя» обстрелял остров в заливе Петра Великого

Большой десантный корабль ТОФ «Ослябя» отработал в Японском море ведение морского боя в-одиночку. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Так, корабль нанес сперва удар по целям на острове Желтухина: дотам, зенитным орудиям, различной технике и живой силе «противника». После этого, уже в море экипаж корабля отразил воздушную атаку, а также уничтожил несколько морских целей, в том числе и несколько мин.

Сегодня же морпехи флота в бухте Десантная погрузились на корабль вместе со штатной бронетехникой.

Ранее БДК «Ослябя» принимал участие в эпизоде высадки морского десанта на необорудованное побережье, который в рамках маневров «Восток-2018» проходил на морском десантном полигоне Клерк в Приморье.