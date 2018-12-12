«Юнармия» проведет первый конкурс лидеров

Первый конкурс лидеров проведет всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».

Как сообщили в пресс-службе движения, победители получат премии до 300 тысяч рублей и войдут в кадровый резерв «Юнармии».

«Мы рассчитываем, что конкурс станет презентационной площадкой для лидеров движения, которая соберет не только самых ярких представителей из числа наставников, но и позволит обменяться лучшими практиками в сфере патриотического воспитания. Победители каждого этапа получат дипломы и сертификаты номиналом от 50 до 300 тысяч рублей на реализацию патриотических проектов», - приводятся в сообщении слова начальника главного штаба «Юнармии», космонавта Романа Романенко.

Целью конкурса является формирование кадрового резерва движения и поддержка перспективных руководителей. В нем примут участие руководители структурных подразделений «Юнармии», военно-патриотических, военно-спортивных клубов и объединений, общественных организаций и движений патриотической направленности, имеющие опыт реализации патриотических проектов.

Участникам предстоит в трех турах состязаний проявлять личные лидерские качества, продемонстрировать способность к реализации различных инициатив и творческий подход к воспитанию молодежи.