Замминистра обороны РФ провел встречу в Союзе журналистов Москвы

В Союзе журналистов Москвы состоялась встреча с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым.

В рамках встречи замминистра обороны проинформировал представителей средств массовой информации по основным вопросам международного военного сотрудничества, а также об основных тенденциях в области военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами.

В частности Александр Фомин рассказал о ситуации в Сирийской Арабской Республике, о деятельности российского военного ведомства в рамках ШОС и ОДКБ, о подготовке к проведению Армейских международных игр в 2019 году, о проведении международного военно-технического форума «Армия» и Московской международной конференции по безопасности.

«Рост популярности этих международных проектов, их зрелищность, масштаб и растущий географический охват были отмечены как российскими, так и зарубежными СМИ», - сказал Фомин.

По словам Фомина, увеличение количества визитов в Россию глав военных ведомств иностранных государств свидетельствует о росте влияния РФ на международной арене и об укреплении авторитета ее Вооруженных сил.

Также замминистра обороны ответил на многочисленные вопросы журналистов. В частности, Фомин подчеркнул, что в Минобороны РФ надеются, что США не выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается заявления о намерениях США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нам хотелось бы, чтобы это все-таки осталось намерением и не было реализовано. Надеемся, что этого не произойдет. И для этого мы делаем все возможное на всех площадках», - заявил генерал-полковник.

По его словам, претензии двух стран друг к другу известны, но России ни разу не предъявили ни одного доказательства в подтверждение этих претензий. Фомин отметил, что Москва и Вашингтон продолжают сотрудничество по ряду направлений, в том числе продолжается взаимодействие в сфере безопасности в небе Сирии и некоторых других областях.