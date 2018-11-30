С 2019 года иностранные военные корабли будут ходить по Севморпути по уведомлению

Со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по морскому пути, только уведомив об этом российские власти. Об этом на конференции по межведомственному взаимодействию заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути была организована межведомственная работа по совершенствованию законодательства России, ее итогом станет «уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей».

«Работа будет завершена к началу навигации 2019 года», - отметил Мизинцев.

Он также добавил, что рост представительства органов власти на международных переговорах по вопросам деятельности ВМФ увеличил число заключенных договоров в данной области больше чем в три раза.

Начальник Национального центра управления обороной России заявил, что знаковой за отчетный период стала совместная работа с ФСБ, МИД и другими федеральными органами, которая способствовала заключению пятистороннего соглашения о предотвращении случаев в Каспийском море, сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, это в августе 2018 года позволило главам прикаспийских стран подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить в его акватории присутствие ВС внерегиональных государств.

