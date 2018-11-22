В Минобороны РФ выразили соболезнования родным Игоря Коробова

Российское военное ведомство выразило глубокие соболезнованя семье и близким умершего накануне главы российской военной разведки генерал-полковника Игоря Коробова.

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», - сообщили в военнном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что глава ГУ ГШ ВС РФ скончался на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Игорь Коробов родился в 1956 году в Вязьме. В военной разведке - с 1980 года. В 1985-м окончил Военно-дипломатическую академию Советской Армии. Также являлся выпускником Военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ.

В январе 2016 года указом президента РФ Коробов возглавил российскую военную разведку.

Деятельность генерал-полковника И.В.Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия – званием Героя Российской Федерации.