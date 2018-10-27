Высший пилотаж: «Стрижи» рассекли небо над Казанью
Выступление пилотажных групп является частью патриотической акции «Военная служба по контракту - твой выбор», которая впервые проходит в Казани.
Фигуры высшего пилотажа в небе Казани - свое мастерство демонстрируют «Стрижи».
Выступление пилотажных групп является частью патриотической акции «Военная служба по контракту - твой выбор».
В столице Татарстана развернута также и наземная экспозиция - жители города могут увидеть современные образцы оружия и бронетехники.
Приветственные слова от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу сказал его заместитель Александр Фомин. Генерал также принял участие в церемонии передачи Национальному музею Татарстана копии Знамени Победы.