Военных водителей автобусами и автомобилей с прицепом впервые начали готовить на Урале

Военных водителей, которые смогут управлять пассажирскими автобусами и автомобилями с прицепами, впервые начали готовить в крупнейшем учебном центре Центрального военного округа, расположенном в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Впервые в крупнейшем учебном центре начали готовить водителей, которые смогут управлять автомобилем с прицепом и пассажирскими автобусами.

С 23 октября к обучению на категории «Е» и «D» приступила первая группа из 55 военнослужащих, проходящих службу по контракту и имеющих категорию «С». Срок подготовки военных водителей составит два месяца, сдавать экзамены они будут в органах ГИБДД. Обучение военнослужащих осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Ранее военнослужащие могли обучаться на право управления автомобилем категории «D» и «Е» только в ДОСААФ за свой счет.

В крупнейшем учебном центре округа в поселке Еланский Свердловской области ежегодно проходят обучение более 5000 курсантов срочной и контрактной службы - это командиры, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты различных модификаций, начальники и механики радиостанций, химики и разведчики.