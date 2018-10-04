Высший пилотаж на МиГ-29: эффектные кадры прямо из кабины пилота

Совместные экипажи истребителей МиГ-29В отработали полеты на перехват воздушных целей и выполнение фигур высшего пилотажа. Маневры проходили рамках российско-сербского летно-тактического учения «БАРС-2018», проходящего в Сербии.

Взлет и посадка осуществлялись в составе пары самолетов на минимальных интервалах и дистанциях. В ходе полёта летчики выполнили обнаружение самолета-нарушителя и условное поражение цели. Как это выглядело, можно увидеть на кадрах, сделанных с помощью камеры Go-Pro, установленной в кабине одного из самолетов.

«Наша цель – отработать сложные элементы парного пилотажа и одиночного воздушного боя. Сейчас мы слетали на сложный пилотаж одиночно. Мой сербский друг показал хорошие качества, все замечательно», - рассказал командир звена МиГ-29 ВКС России капитан Александр Цапко.

В начале летной смены российские и сербские пилоты выполнили ознакомительный полет и облет района проведения дальнейших практических действий. Далее совместные экипажи отработали боевые виражи и развороты на форсаже, «горку», «бочку» и «петлю Нестерова». Полеты проходили на высотах более тысячи метров.

Помимо этого во время выполнения полётных заданий экипажи отработали элементы маневренного воздушного боя, наступательные и оборонительные действия, фигуры сложного и высшего пилотажа для того, чтобы занять наиболее выгодное положение в воздухе для атаки, а также выход из-под удара.