Масштабная тренировка боевых пусков ракет прошла на юге России

Зенитчики Южного военного округа выполнили учебные боевые пуски ракет по целям условного противника в семи регионах округа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

В ходе учений на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, в Дагестане, Северной Осетии и Крыму были задействованы зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400»

Учебно-боевые пуски прошли в ходе масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых объединений ЮВО, добавил Астафьев.

Для создания условных целей были использованы имитационные ракеты-мишени. Координаты целей поступали на командные пункты зенитных дивизионов в Астраханской области.

В учениях также принимали участие артиллеристы и ракетчики ЮВО, которые совместно с зенитчиками выполнили более 400 огневых задач, 150 из которых с боевой стрельбой.