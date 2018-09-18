«Форт» и «Оса» наносят удар: кадры ракетных стрельб с крейсера «Варяг»

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» принял участие в учениях по противовоздушной обороне в Тихом океане. Экипаж корабля держал самый сложный экзамен по ПВО - флагман Тихоокеанского флота отразил удар двух крылатых ракет, запущенных с наших малых ракетных кораблей.

Первый и самый дальний рубеж противовоздушной обороны корабля - это комплекс «Форт» - система С-300 корабельного базирования. В этот раз ее задача была уничтожить цель на расстоянии примерно 50 километров от крейсера, рассказал корреспондент «Звезды» с места событий.

В течение трех минут на корабле были задействованы практически все системы вооружений: первый пуск совершил постановщик помех ПК-2.

После чего экипаж «Варяга» выпустил по летящим в него сверхбыстрым целям настоящее море огня: спустя считанные мгновения вслед за С-300 в бой вступил и зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Вместе с ним огонь открыли автоматические орудия АК-630, и даже главный артиллерийский калибр АК-130, основная задача которого - уничтожение надводных целей, тоже отражал атаку на корабль с воздуха.

«Это пик подготовки операторов, когда оператор работает по фактической крылатой ракете-мишени. Совместная стрельба - она очень важная всегда, напряженная и требует от всего экипажа, от операторов подготовленности, сосредоточенности и умения действовать единым целым», - рассказал командир гвардейского ракетного крейсера «Варяг» Алексей Ульяненко.

После доклада об уничтожении крылатых ракет в небо поднялся палубный вертолет КА-27. Когда основная программа стрельб завершена, корабли выстраиваются в ордер, но учеба на боевых постах в открытом море не прерывается ни на минуту.

Отражение удара с воздуха - это не какое-то единовременное учение. Практически каждый день проходят тренировки по противовоздушной обороне, и когда вертолет находился в воздухе, все системы отряда кораблей Тихоокеанского флота работали уже на перехват этой цели.