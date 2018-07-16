Морские пехотинцы ТОФ отправились в Китай на соревнования «Морской десант»

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота отправились в Китай для участия в конкурсе «Морской десант». Ранее они одержали уверенную победу на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, который проходил на полигоне Балтийского флота Хмелевка.

В течение месяца морпехи-тихоокеанцы проходили подготовку на полигонах в Приморском крае. Они преодолевали полосу разведчика, тропу выживания, совершенствовали навыки владения оружием, отрабатывали вождение БМП-2 по маршруту с преодолением различных препятствий.

По прибытии в Китай наши военные до начала соревнований познакомятся с особенностями трассы, подготовленной принимающей стороной, а также освоят вооружение и военную технику, с которыми им предстоит выступать на международном конкурсе.