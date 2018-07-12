Военнослужащие ЗВО почтили память танкистов, погибших в сражении под Прохоровкой

Сегодня в Белгородской области на мемориале «Звонница» на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» прошла траурная церемония поминовения красноармейцев, павших 75 лет назад в самом массовом бронетанковом сражении Великой Отечественной войны. Военнослужащие Западного военного округа, фронтовики, труженики тыла, местные жители, гости области и юнармейцы возложили цветы к мемориалу танкистов.

«Современные танкисты – наследники Победы своих дедов, они гордятся их подвигом, вдохновляются им на упорную боевую подготовку, освоение новейшей техники и добросовестную службу», – заявил заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Юрий Евтушенко.

Разведчики Висленской мотострелковой дивизии продемонстрировали собравшимся новую программу выполнения приемов рукопашного боя с применением огнестрельного и холодного оружия, а мотострелковые подразделения на бронетранспортерах БТР-82А – элемент тактического учения по ведению боя в городских условиях.

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы в Прохоровском сражении, завершатся парадом 29 духовых оркестров, в числе которых – Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и 850 музыкантов из Московской, Нижегородской, Орловской и Курской областей.