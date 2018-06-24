Одиннадцать населенных пунктов на юге Сирии добровольно перешли под контроль сирийских властей

В течение прошедших суток после отражения масштабного наступления отрядов «Джабхат ан-Нусра» в Южной зоне деэскалации формирования Сирийской свободной армии (ССА), контролировавшие населенные пункты Хабаб, Хирбат-Эль-Мсап, Джерфи, Асем, Шейх-Гарбия, Шейх-Шарки, Эль-Шумария, Хирбат-Аз-Забабир, Дейр-Дама, Аш-Шиях и Джадаль добровольно перешли на сторону правительственных войск.

По сообщениям российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, к исходу 23 июня данные населенные пункты полностью контролировались законными сирийскими властями. Действовавшие там отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов группировок «ИГИЛ»* и «Джабгат ан-Нусра»*.

Российским ЦПВС организована работа по доставке гуманитарной помощи и предметов первой необходимости мирным жителям освобожденных районов на юге Сирии.

*«Джебхат ан-Нусра»; ИГИЛ - террористические организации, запрещенные в РФ