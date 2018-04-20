Путин обсудит с руководством Минобороны военное строительство

Вопросы обороноспособности и военного строительства обсудят Владимир Путин и руководство Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоится совещание, которое инициировал президент, с нашими военачальниками - с Шойгу и Герасимовым. Будут обсуждаться текущие вопросы и вопросы военного строительства», - сказал он.