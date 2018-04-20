Путин обсудит с руководством Минобороны военное строительство
Президент инициировал совещание с участием министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Фото: kremlin.ru
Вопросы обороноспособности и военного строительства обсудят Владимир Путин и руководство Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Состоится совещание, которое инициировал президент, с нашими военачальниками - с Шойгу и Герасимовым. Будут обсуждаться текущие вопросы и вопросы военного строительства», - сказал он.
Далее, по словам Пескова, у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров.