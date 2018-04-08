На авиабазе Хмеймим в Сирии прошло пасхальное богослужение

На российской авиационной базе Хмеймим в Сирии прошло Праздничное богослужение и крестный ход в честь праздника Пасхи. Богослужение провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии по работе с верующими, иерей Виталий.

«Для нас это радостный праздник, и здесь в Сирии он чувствуется особо остро. Военнослужащие очень благовейно и благобоязненно относятся, готовятся к этому празднику», – рассказал он.

Он отметил, что всю страстную седьмицу шли богослужения, которые были посвящены жизни Иисуса Христа. По словам иерея Виталия, многие военнослужащие исповедовались и причащались.

В богослужении принял участие прибывший на авиабазу православный хор Заиконо-Спасского монастыря из Москвы. В полночь на восьмое апреля прошел крестный ход вокруг полевого храма пророка Божия Илия, в нем участвовали военные свободные от боевого дежурства.