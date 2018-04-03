Главком ВМФ поздравил военнослужащих с Днем Морской Гвардии

Третьего апреля военные моряки гвардейских кораблей, подлодок, а также военнослужащие гвардейских соединений ВМФ РФ, ветераны-гвардейцы Военно-Морского флота отмечают День рождения морской гвардии.

В 1942 году, в соответствии с Приказом наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова № 72 гвардейские наименования получили крейсер «Красный Кавказ», эсминец «Стойкий», минный заградитель «Марти», тральщик Т-205 «Гафель», подводные лодки Д-3, М-171, М-174 и К-22.

Подводная лодка Д-3 первой из кораблей ВМФ СССР удостоили одновременно ордена Красного Знамени и звания гвардейской. Впервые в истории ВМФ в 1938 году ее экипаж осуществил подледное плавание. Она шла подо льдами 30 минут.

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев направил телеграмму в адрес морских гвардейцев Военно-Морского флота, в которой отметил, Морская Гвардия ВМФ СССР, а затем и ВМФ России всегда была примером в выполнении воинского долга.

«Традиции Морской гвардии зарождались давно. Георгиевские, а затем и гвардейские флаги наших кораблей, гвардейские значки на груди офицеров, мичманов и матросов означали и означают причастность к героизму, выдержке и мужеству, которые проявляли военные моряки при выполнении самых сложных задач», – сказано в телеграмме.

В настоящее время в составе ВМФ выполняют задачи гвардейские соединения морской авиации, береговых войск. Гвардейские наименования имеют подлодки и корабли. В частности, флагманом ТОФ является гвардейский ракетный крейсер «Варяг», флагманом Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер «Москва».

В телеграмме сказано, что традиции современной морской гвардии, как и традиции боевых кораблей Российского Флота, на флагштоках которых развевался Георгиевский Андреевский Флаг, бережно хранятся и приумножаются новыми поколениями военных моряков.