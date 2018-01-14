Снайперы ЮВО в Абхазии совершенствуют навыки стрельбы: видео

В Абхазии российские снайперы отрабатывают навыки скоростной стрельбы. Бойцы выходят парами на огневые рубежи, где совершенствуют навыки скрытного передвижения.

Военнослужащие должны быстро поразить движущиеся мишени. Обстановка постоянно меняется, цели, имитирующие передвигающихся бойцов, появляются в разных местах.

Максимальное расстояние до целей составляет полкилометра. Сами же снайперы должны все время перемещаться и при этом оставаться незаметными для противника.

Всего в учениях задействованы около 100 военнослужащих.