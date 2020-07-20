Путин: в России могут продолжить серию универсальных десантных кораблей

Строительство в России серии универсальных десантных кораблей - вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В таком обновленном виде это первые корабли. Мы планируем это делать, но по результатам практики применения», - уточнил он на церемонии закладки кораблей на заводе «Залив» в Керчи.

По его словам, предусмотрена программа испытаний, а также серия дополнительных конструкторских работ, изучения.

Напомним, что сегодня, 20 июля, российский лидер принял участие в закладке первых двух универсальных десантных корабля «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

На заводе «Севмаш» в Северодвинске заложат две многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» (проект 885-М) «Воронеж» и «Владивосток». В Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» заложили два новейших фрегата проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».