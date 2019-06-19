Шойгу: обеспеченность современным вооружением в 2019 году вырастет до 67,8%

До конца года в войска поступит свыше 3 тыс.400 новых и порядка 1 тыс. 600единиц отремонтированного и модернизированного вооружения. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

«Воинские части постоянной готовности будут обеспечены вооружением и военной техникой на98,6%, в том числе современным – на 67,8%, а исправность парка будет поддерживаться не ниже 93,8%», - сказал Министр.

Шойгу отметил, что в данный момент заключено более 3 тыс. 300 госконтрактов, что составляет около 90% от объема предусмотренных средств.

Он также подчеркнул, что важно брать в расчет результаты конкурсов, анализа цен на продукцию и возможности предприятий выполнить свои обязательства.