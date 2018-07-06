Стало известно, кто может сменить Алексея Рогозина на посту ПАО «Ил» - СМИ

Алексея Рогозина на посту ПАО «Ил» может сменить действующий гендиректор ТАНТК имени Г. М. Бериева Юрий Грудинин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиапромышленности.

В сообщении отмечено, что руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева может смениться уже в понедельник.

Алексей Рогозин родился 21 сентября 1983 года. Пост гендиректора ПАО «Ил» занял в мае 2017 года. В 2009-2012 годах занимал должность директора по развитию, заместителя генерального директора оружейного завода «Промтехнологии». Ранее был гендиректором Алексинского химического комбината.

Юрий Грудинин родился в 1959 году. Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище и Высшую школу экономики по программе MBA. Служил в ВВС, карьеру в авиационной промышленности начал в 2000 году на 325-м авиационном ремонтном заводе Минобороны РФ. В структурах ОАК работает с 2006 года, с 2013-го является советником президента ОАК. ТАНТК возглавил в 2015 году.