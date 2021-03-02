Шойгу проинспектировал производственные мощности завода «Авиастар-СП»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует крупнейший в стране авиазавод - ульяновский «Авиастар». Глава российского военного ведомства проверил производственные мощности предприятия, сообщил корреспондент «Звезды».

Также он осмотрел стенды, где готовят к новым полетам самый тяжелый серийный транспортник в мире Ан-124 «Руслан». Сейчас министр подводит итоги на совещании с конструкторами и руководством завода.

«Авиастар» (АО «Авиастар-СП») входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. На заводе производят транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщики Ил-78М-90А.

Также предприятие специализируется на сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, регионального самолета Ил-114-300. Также завод выпускал военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан».