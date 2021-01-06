Более 1100 пациентов: МОСН миротворцев РФ продолжает помогать жителям Нагорного Карабаха

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерте и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха. Всего с начала работы госпиталя более 1100 местных жителей получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе 138 детей.

Всем обратившимся гражданам были предоставлены консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале. Обращения местных жителей, как правило, оказывались связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи.

В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Российскими миротворцами из состава МОСН созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха.

Ранее российские юнармейцы провели две акции для создания праздничного настроения у своих сверстников в Карабахе. В рамках одной из них дети подготовили сделанные собственными руками подарки и вручили их ученикам из Нагорного Карабаха.