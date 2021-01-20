«Тысячи разминированных бомб»: начальник инженерных войск ВС РФ подвел итоги 2020 года

В канун 320-летия со дня образования начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий рассказал газете «Красная Звезда» об основных достижениях за 2020 год. По его словам, инженерные войска продолжают развиваться и совершенствоваться.

«В настоящее время инженерные войска поступательно развиваются – наращивается их состав, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных подразделений, частей и соединений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения» - сообщил Ставицкий.

Генерал-лейтенант отметил, что с каждым годом стремительно увеличивается число военнослужащих и техники, которые принимают участие в учениях. За 2020 год в маневрах участвовало 7,5 тысячи человек и более 1700 единиц специальной инженерной техники.

Также самые разноплановые и технически насыщенные войска РФ продолжают получать в свое распоряжение боевых роботов, включая машины разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». В 2021 году инженеры получат 20 единиц «Уран-6» и 17 единиц «Уран-14».

Ставицкий отметил вклад военных инженеров в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Личный состав противоминного центра уже обезвредил свыше 23 755 взрывоопасных предметов.

«В Нагорном Карабахе в первую очередь выполняются задачи по разминированию объектов социальной инфраструктуры, школ, автомобильных мостов, дорог, ведущих к линиям электропередачи и газоснабжения» - отметил генерал-лейтенант.

Военные инженеры провели четыре командировки в Сирию и разминировали более 6,5 тысячи гектаров территории. Также российские военнослужащие провели операции на территории Лаоса, где обезвреживали оставшиеся взрывоопасные предметы, оставленные американцами в ходе Вьетнамской войны.

В России военные инженеры продолжают проводить операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За 2020 год было очищено более 18 гектаров территории.

Генерал-лейтенант поздравил военных инженеров с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил их за доблестную службу и ратный труд. Ставицкий отметил достойный вклад своих подчиненных в дело защиты России и укрепления ее обороноспособности.