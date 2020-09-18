Из кабины Су-27: кадры перехвата самолетов-разведчиков над Балтикой

Российский истребитель поднялся на перехват двух самолетов-разведчиков в небе над Балтикой. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, воздушные цели зафиксировали системы ПВО. Для того, чтобы их опознать и не допустить нарушения государственной границы, в воздух подняли Су-27 из состава морской авиации Балтийского флота.

Экипаж доложил, что обнаружил самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, и сопроводил их над акваторией Балтийского моря. Когда те взяли обратный курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Нарушения государственной границы допущено не было.