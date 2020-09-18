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Ансамбль песни и пляски ЮВО исполнил «Катюшу» для китайских военнослужащих перед учениями «Кавказ-2020»

Лина Давыдова
05:00 18.09.2020
Артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа выступили перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая на полигоне Капустин Яр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Ансамбль песни и пляски Южного военного округа выступил на полигоне Капустин Яр перед военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, прибывшими для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Для иностранных гостей были исполнены вокальные номера и полюбившиеся военные песни и легендарная «Катюша», а так же песни современных исполнителей на военную тематику.

Военные артисты под руководством Игоря Марченко исполнили более 20 песен, которые были встречены иностранными гостями бурными аплодисментами.

Артистов и участников предстоящих учений поприветствовали заместитель командующего войсками Южного военного округа Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Рустам Мурадов и заместитель командующего Западного военного округа НОАК генерал-лейтенант Лю Сяу У.

«Именно в этот момент, когда в мире сложная ситуация с пандемией, а Китай и Россия совместно борются с этой бедой, Китайская Народная Республика отправила свой воинский контингент на учения в Россию. Это мероприятие показывает развитие и укрепление наших двухсторонних государственных отношений и взаимодоверие двух армий», - подчеркнул генерал-лейтенант Лю Сяу У.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС).

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