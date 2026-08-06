МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Стрелы-10» сбил дроны ВСУ на Ореховском направлении

Первым был поражен разведывательный дрон, что лишило противника возможности корректировки огня, следом уничтожен ударный аппарат.
06-08-2026 10:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские беспилотники падают на землю. Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил группу разведывательных и ударных беспилотников ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, зенитчики круглосуточно прикрывают позиции российских десантников от средств воздушной разведки и поражения противника. Во время очередного боевого дежурства военнослужащие обнаружили группу украинских БПЛА, летевших на малой высоте.

После получения целеуказания расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, классифицировал цели и выполнил пуски ракет. Сначала был уничтожен разведывательный беспилотник, который использовался для корректировки огня, затем - ударный дрон.

В Минобороны отметили, что комплексы «Стрела-10» эффективно применяются не только против низколетящих самолетов и вертолетов, но и против беспилотников различных типов. После выполнения задачи расчет сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ЗРК #бпла #беспилотники #ВСУ #дроны #стрела-10 #запорожская область #Ореховское направление
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 