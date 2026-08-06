Расчет «Стрелы-10» сбил дроны ВСУ на Ореховском направлении

Украинские беспилотники падают на землю. Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил группу разведывательных и ударных беспилотников ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, зенитчики круглосуточно прикрывают позиции российских десантников от средств воздушной разведки и поражения противника. Во время очередного боевого дежурства военнослужащие обнаружили группу украинских БПЛА, летевших на малой высоте.

После получения целеуказания расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, классифицировал цели и выполнил пуски ракет. Сначала был уничтожен разведывательный беспилотник, который использовался для корректировки огня, затем - ударный дрон.

В Минобороны отметили, что комплексы «Стрела-10» эффективно применяются не только против низколетящих самолетов и вертолетов, но и против беспилотников различных типов. После выполнения задачи расчет сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.