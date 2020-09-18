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Форсирование водной преграды на БМП-2: яркие кадры из Свердловской области

Лина Давыдова
03:00 18.09.2020
Экипажи БМП-2 ЦВО форсировали 400-метровую водную преграду на вододроме в Свердловской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Курсанты окружного учебного центра Центрального военного округа (ЦВО), механики-водители боевых машин пехоты завершили курс подготовки по форсированию водной преграды и преодолели 400-метровую дистанцию на вододроме в Свердловской области.

Более 500 курсантов окружного учебного центра ЦВО, механиков-водителей боевых машин пехоты отработали вождение на плаву, преодоление специальных препятствий, маневрирование, а также вход и выход из воды и действия по эвакуации экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Водители-механики преодолели водоем глубиной до 4 метров и протяженностью около 400 метров, управляя 14-тонной боевой машинной на скорости до восьми километров в час.

В ходе предварительной подготовки курсанты отработали управление БМП-2 на суше, совершили многокилометровый марш в дневное и ночное время, а также выполнили специальные упражнения в тренажерном комплексе.

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