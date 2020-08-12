В авиационном соединении ВКС особого назначения отметили День ВВС

На аэродроме Чкаловский в Московской области прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Военно-воздушных сил. В торжественном построении приняли участие военнослужащие авиационного соединения ВКС, ветераны ВВС, отряды Юнармии.

После построения на территории конференц-зала в пассажирском терминале аэродрома прошла презентация книги «2020. Раскова с нами», включившей в себя сборник воспоминаний летчиц 125 гвардейского бомбардировочного авиационного Борисовского полка им. М.М.Расковой.

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны летчица Галина Брок-Бельцова, родственники военнослужащих 125 авиаполка им. М.М.Расковой, члены Союза женщин летных специальностей «Авиатриссы», а также личный состав соединения ВКС.

В завершении состоялся праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности.