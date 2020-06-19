Торжественным маршем под бой барабанов: кадры репетиции Парада Победы во Владивостоке
В небе над Владивостоком пролетели 11 вертолетов и самолетов морской авиации, а также 8 истребителей Су-35С и перехватчиков МиГ-31БМ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Во Владивостоке завершилась предгенеральная репетиция Парада Победы. Около полутора тысяч военнослужащих владивостокского гарнизона прошлись торжественным маршем по центру города.
Парадные расчеты выстроились от краевой филармонии до ГУМа. Военных моряков, морских пехотинцев, представителей МЧС и полиции приветствовало командование Тихоокеанским флотом. Открывали парад, уже традиционно, юные барабанщики владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.
Местные жители утром в пятницу, 19 июня, могли впервые увидеть и репетицию воздушного Парада. В небе над Владивостоком пролетели 11 вертолетов и самолетов морской авиации, а также 8 истребителей Су-35С и перехватчиков МиГ-31БМ.