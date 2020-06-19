Торжественным маршем под бой барабанов: кадры репетиции Парада Победы во Владивостоке

Местные жители утром в пятницу, 19 июня, могли впервые увидеть и репетицию воздушного Парада. В небе над Владивостоком пролетели 11 вертолетов и самолетов морской авиации, а также 8 истребителей Су-35С и перехватчиков МиГ-31БМ.

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