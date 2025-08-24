МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Курсанты Тихоокеанского училища прошли «обкатку танками» на полигоне

В рамках тренировки они ложились под танк Т-80, а когда он проезжал, забрасывали его гранатами.
Николай Кугук 2025-08-24 23:59:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова проходят испытания на полигоне в Приморье. Одно из непростых психологических заданий - «обкатка танками»: нужно фактически лечь под боевую машину. Выдерживают не все.

На полном ходу Т-80 движется на отряд пехотинцев. Убежать невозможно, поэтому курсанты ныряют под танк. Здесь главное правильно сгруппироваться. Когда боевая машина оказывается позади, они встают и забрасывают ее гранатами.

Цель одного из упражнений - захватить вражеский опорник и отработать по наступающему противнику. На видео курсанты движутся к укреплению под колючей проволокой и укрываются от взрывов.

Все это опыт современных боевых действий. В качестве наставников выступают ветераны специальной военной операции.

«Самое первое, чему учу - уважению к себе и своим товарищам. Второй план - это тактика: как держать автомат, как нельзя делать, техника безопасности. Третье - я занимаюсь БПЛА. Взлет, посадка, дальность следования, работа с грузом, его снаряжением и как вообще управлять FPV», - рассказал участник СВО с позывным Черный.

Это первый набор Тихоокеанского военно-морского училища, который проходит такую подготовку. В прошлом году программу только тестировали. В этом учли все недочеты и сделали еще насыщеннее. Это облегчает курсантам адаптацию к военному распорядку и дает понимание будущей профессии.

Ранее танкисты группировки войск «Запад» отточили навыки ведения огня из Т-80БВМ и тактической медицины. Тренировка прошла на полигоне в тыловом районе ЛНР.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

