Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 146 на 146

С подконтрольной Киеву территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Сейчас наши бойцы находятся в Белоруссии, где они получат необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позже ребят доставят домой в Россию для прохождения лечения, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, на Родину вернулись восемь жителей Курской области, которых незаконно удерживал киевский режим, их доставят домой.

Отмечается, что обмен произошел при посреднических усилиях ОАЭ.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны также сообщало о возвращении из плена 84 военнослужащих ВС РФ.