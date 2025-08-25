Силы ПВО пресекли атаку 21 украинского беспилотника

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией нашей страны 21 вражеский летательный аппарат.

Как сообщили в Минобороны РФ, семь беспилотников сбили над Смоленской областью. Еще шесть аппаратов, выпущенных украинскими войсками, остановили в небе над Брянской областью.

По три дрона сбили над Орловской и Московской областями, при этом два БПЛА противника направлялись к Москве. Также сообщается о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Тверской областях. Все вражеские летательные объекты уничтожены или перехвачены в период с 23.00 по московскому времени 24 августа до 07.00 понедельника, 25 августа.

Вечером 24 августа боевики ВСУ нанесли удар по Рыльску в Курской области. На город пришлись несколько ударов, в итоге 38-летний мужчина получил осколочное слепое ранение мягких тканей голени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.