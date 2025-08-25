МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО пресекли атаку 21 украинского беспилотника

В ночь на понедельник, 25 августа, российские военнослужащие ликвидировали 21 беспилотник ВСУ.
2025-08-25 07:37:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией нашей страны 21 вражеский летательный аппарат.

Как сообщили в Минобороны РФ, семь беспилотников сбили над Смоленской областью. Еще шесть аппаратов, выпущенных украинскими войсками, остановили в небе над Брянской областью.

По три дрона сбили над Орловской и Московской областями, при этом два БПЛА противника направлялись к Москве. Также сообщается о двух сбитых беспилотниках в Калужской и Тверской областях. Все вражеские летательные объекты уничтожены или перехвачены в период с 23.00 по московскому времени 24 августа до 07.00 понедельника, 25 августа.

Вечером 24 августа боевики ВСУ нанесли удар по Рыльску в Курской области. На город пришлись несколько ударов, в итоге 38-летний мужчина получил осколочное слепое ранение мягких тканей голени.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Смоленская область #Брянская область #сбили БПЛА
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 