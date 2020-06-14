Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Построим Храм Вместе! ТЕГИ

«Мы видим только красоту»: начальник строительного центра Минобороны РФ о скрытых инженерных решениях Главного храма ВС РФ

Егор Левин
09:27 14.06.2020
Сергей Паронджанов рассказал о насыщенности здания храма самыми современными системами обеспечения функционирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Начальник Центра управления строительства специальных проектов Минобороны РФ Сергей Паронджанов сравнил технологическое устройство Главного храма Вооруженных Сил России с «умным домом» - по его словам, этому невидимые для посетителей инженерные системы.

«Весь этот храм - это ультра современное здание, как говорят. Такой большой большой “умный дом”, с системами кондиционирования, вентиляции, подогрева, отопления и другими. Все это скрыто от глаз, мы этого не видим. Мы видим только красоту», - сказал Паронджанов.

Начальник строительного центра также отметил, что в храме собраны в том числе и все традиционные технологии, и назвал счастьем участие в создании столь масштабного проекта.

Напомним, утром 14 июня в парке «Патриот» началась церемония освящения Главного храма ВС РФ. На мероприятии присутствуют министр обороны России Сергей Шойгу и патриарх Кирилл, непосредственно осуществляющий освящение, а также иные высокопоставленные лица.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.06.2020, 03:25
Беспорядки в Лондоне: полиция задержала более 100 человек в ходе протестов
Дата14.06.2020, 05:46
Движение военной техники из Алабино в Москву для участия в Параде Победы: кадры с коптера
Дата13.06.2020, 21:59
Плющенко сообщил о новом четверном прыжке Трусовой
Дата12.06.2020, 17:14
Церемония приема атомной подлодки «Князь Владимир» в состав ВМФ РФ: кадры с коптера
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
09:27 Армия
Видео
«Мы видим только красоту»: начальник строительного центра Минобороны РФ о скрытых инженерных решениях Главного храма ВС РФ
07:30 Прямая трансляция
Освящение Главного храма ВС РФ в парке «Патриот»: прямая трансляция
02:14 В стране и мире
Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России
16:20 В стране и мире
статья
История жизни всех и каждого: эксклюзивное интервью замминистра обороны РФ Тимура Иванова о Главном храме ВС РФ
10:15 Армия
мнение
Вьетнамцы и Мао Цзэдун: замминистра обороны РФ рассказал об уникальности внесенных в «Дорогу памяти» фотографий
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:42 В стране и мире
Патриарх Кирилл совершил Крестный ход в Главном храме ВС РФ
09:31 В стране и мире
В Москве от коронавируса вылечились еще 2133 пациента
09:27 Армия
Видео
«Мы видим только красоту»: начальник строительного центра Минобороны РФ о скрытых инженерных решениях Главного храма ВС РФ
09:25 В стране и мире
«Традиция в современных реалиях»: глава литейного завода об особенностях колоколов Главного храма ВС РФ
09:15 В стране и мире
Художник рассказал об уникальности Главного храма ВС РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жители Тверской области руками собирали рыбу на дороге после дождя: видео
Видео
«Нет больше никакого Ефремова»: актер записал видеообращение после смертельного ДТП
Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Видео
Пассажир самолета снял на видео летающего «кальмара»
Назван эффективный при борьбе с высоким давлением и холестерином продукт
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.