«Мы видим только красоту»: начальник строительного центра Минобороны РФ о скрытых инженерных решениях Главного храма ВС РФ

Начальник Центра управления строительства специальных проектов Минобороны РФ Сергей Паронджанов сравнил технологическое устройство Главного храма Вооруженных Сил России с «умным домом» - по его словам, этому невидимые для посетителей инженерные системы.

«Весь этот храм - это ультра современное здание, как говорят. Такой большой большой “умный дом”, с системами кондиционирования, вентиляции, подогрева, отопления и другими. Все это скрыто от глаз, мы этого не видим. Мы видим только красоту», - сказал Паронджанов.

Начальник строительного центра также отметил, что в храме собраны в том числе и все традиционные технологии, и назвал счастьем участие в создании столь масштабного проекта.

Напомним, утром 14 июня в парке «Патриот» началась церемония освящения Главного храма ВС РФ. На мероприятии присутствуют министр обороны России Сергей Шойгу и патриарх Кирилл, непосредственно осуществляющий освящение, а также иные высокопоставленные лица.