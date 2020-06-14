«Великое событие»: Борисов об освящении Главного храма ВС РФ

Освящение Главного храма ВС РФ стало великим событием в жизни страны. Такое мнение «Звезде» высказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

«Действительно великое событие, главного храма у Вооруженных сил до этого не было. Теперь, слава Богу, есть», - отметил Борисов.

По его словам, у всех собравшихся при взгляде на храм захватывало дух и перехватывало дыхание.

«Я думаю, что стоять ему вечно», - заключил Борисов.

Церемонию освящения Главного храма ВС РФ провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл утром 14 июня, после чего состоялась первая литургия. Храм был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и памяти всех защитников Отечества.

Ранее Вячеслав Фетисов прокомментировал возведение и освящение Главного храма ВС РФ. По его словам, данное событие является грандиозным.