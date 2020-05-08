Первая часть военных РФ, помогавших Италии бороться с COVID-19, улетит домой 8 мая
Около 20 российских военных вернутся из Италии.
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Первая колонна с российскими военнослужащими и техникой выдвинулась из Бергамо в Верону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В Италии российские военные специалисты оказывали помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«По прибытии на аэродром будет осуществлена погрузка личного состава и техники на российские самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на родину», - говорится в сообщении.
Военные самолеты 8 мая двумя рейсами доставят в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы техники.