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Первая часть военных РФ, помогавших Италии бороться с COVID-19, улетит домой 8 мая

Андрей Аркадьев
11:16 08.05.2020
Около 20 российских военных вернутся из Италии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первая колонна с российскими военнослужащими и техникой выдвинулась из Бергамо в Верону. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В Италии российские военные специалисты оказывали помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По прибытии на аэродром будет осуществлена погрузка личного состава и техники на российские самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на родину», - говорится в сообщении.

Военные самолеты 8 мая двумя рейсами доставят в Россию около 20 военнослужащих и четыре единицы техники.

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