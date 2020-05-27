Военные идут на помощь: отряд РХБЗ приступил к борьбе с коронавирусом в Приамурье

Военнослужащие в специальных защитных костюмах проводят дезинфекцию общественных мест приамурского города Шимановск, где была зафиксирована вспышка COVID-19, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

У военных специалистов есть современные машины и дезсредства, которые ранее себя успешно зарекомендовали при ликвидации инфекции в других регионах России.

Обрабатываться будут здания железнодорожной станции, школа​, больница​ и дороги. Планируется покрыть химическим раствором 44 километра дорог, провести обработку в шести детских садах, 28 подъездах жилых домов, продезинфицировать четыре городские площади.

В Шимановске недавно была зафиксирована вспышка COVID-19, заразились 35 человек. Город закрыли на карантин, местные власти ввели ограничения на въезд и выезд. Всем иногородним необходимо получить специальный пропуск.