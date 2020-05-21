Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского военного ведомства сегодня, 21 мая, отмечает свое 65-летие. С юбилеем Шойгу поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ отметил, что его жизненный путь для многих стал примером мужества, самоотверженности и верности долгу.

Шойгу является обладателем множества наград, среди которых - благодарности президента РФ, Почетная грамота правительства России, орден «За заслуги перед Отечеством» III и II степени.

Минобороны он возглавляет с 2012 года. Шойгу провел реформу в Вооруженных силах РФ, изменил структуру армии и оснастил ее новыми видами вооружений.

Также Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Юрия Башмета, орденами Почета Михаила Брызгалова и Бориса Щербакова.