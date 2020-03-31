В Минобороны объяснили изменения в предоставлении отсрочки из-за коронавируса

Порядок предоставления отсрочек изменился в связи с ситуацией с коронавирусом в России, рассказала в интервью газете «Красная Звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдиневгеский.

«Специально для лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу, предусмотрены отдельные часы приема», - подчеркнул он.

Он напомнил, что право на предоставление отсрочки имеют мужчины призывного возраста, если они обучаются в высшем учебном заведении, или есть другие основания по состоянию здоровья или семейному положению. Полный перечень оснований для предоставления отсрочки изложен в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе», уточнил Бурдинский.

«Решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу в отношении граждан принимают призывные комиссии. Для этого необходимо прибыть по повестке военного комиссариата на ее заседание. При наличии подтверждающего документа призывная комиссия примет соответствующее решение», - прокомментировал процедуру генерал-полковник.

Весенний призыв будет проходить в 83 регионах страны. По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в связи с ситуацией с коронавирусом, призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая. Пополнить армейский строй в этой году спешат 135 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. В работу призывных комиссий также введены дополнительные меры безопасности во избежании заражения коронавирусом молодых бойцов.