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Минобороны: для весенних призывников установлен двухнедельный карантин

Наталия Майорова
16:40 31.03.2020
Призывников ждет двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.
Минобороны: для весенних призывников установлен двухнедельный карантин
© Фото: Минобороны РФ

Весенний призыв в этом году будет проходить в 83 субъектах РФ. Он будет проводиться на особых условиях из-за коронавируса. В связи с этим будут осуществляться меры по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке новобранцев в составы воинских команд.

«Перемещение личного состава воинской команды на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах без использования медицинских масок будет исключено», - сообщил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он добавил, что также предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Вместе с тем, будут приняты меры по раннему выявлению и изоляции заболевшего военнослужащего в пути к месту следования.

«Прибывающие воинские команды с вокзалов и аэропортов  будут доставляться в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. Перемещение новобранцев общественным транспортом исключено», - отметил Бурдинский.

По его словам, всех новобранцев по прибытии ждет карантин, который продлится не менее 14 дней.

«На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки», - уточнил он.

Бурдинский добавил, что новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.

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