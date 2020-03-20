В Минобороны рассказали о мерах по профилактике COVID-19 в армии

В Вооруженных силах РФ проводятся профилактические меры против вызвавшего мировую пандемию коронавируса. Чтобы избежать распространения инфекции, специалисты выявляют признаки недомогания у военнослужащих на ранних стадиях, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Организован сбор эпидемиологического анамнеза, налажено медицинское наблюдение за личным составом, находившимся в контакте с лицами, прибывшими из загранкомандировок», - говорится в сообщении.

В военно-медицинских подразделениях усилен дезинфекционный режим, регулярно проветриваются помещения, ведется обеззараживание воздуха. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан запас лекарств и средств профилактики. Речь идет о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, аппаратуре, средствах транспортировки больных.

В центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны налажен круглосуточный мониторинг обстановки. Санитарно-эпидемиологические группы, в составе которых опытные врачи-эпидемиологи и военные вирусологи, находятся в состоянии постоянной готовности.

Здоровье военных, проходящих службу по призыву, находится под особо пристальным вниманием и медицинским контролем. Контролируется качество питания, разъясняется важность соблюдения правил личной гигиены и ведения здорового образа жизни.

Сегодня на заседании коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российской армии не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.