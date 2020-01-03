Оранжевая завеса: мотострелки ЮВО уничтожили «противника» в Карачаево-Черкесии

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии состоялись учения подразделения оперативного реагирования.

Согласно легенде, диверсионно-разведывательная группа условного противника проникла на территорию учебно-тренировочного комплекса Кобу-Баши. «Злоумышленники» предприняли попытку захвата колонны боевых машин. Также «противник» взял в заложники военнослужащих бригады.

Экипажи бронеавтомобилей ГАЗ-2330 «Тигр» создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. Благодаря этому личный состав блокировал и уничтожил условного противника, и освободил «заложников».

После ликвидации «врага» по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного возгорания военной техники с помощью спецмашины АЦ 6-40.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, а также было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники, включая бронированный гусеничный тягач МТ-ЛБ с 30-мм пушкой и БТР-82А.

В ходе учения отрабатывался порядок оказания первой медицинской помощи при получении огнестрельных, осколочных ранений и ожогов. Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военнослужащих в соединении, носит плановый характер и в дальнейшем будет продолжена.