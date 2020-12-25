Российские миротворцы помогли восстановить электроснабжение в Карабахе

При помощи российских миротворцев восстановлена система электроснабжения. Для этого отремонтировано более 20 километров линий электропередачи и 42 опоры, сообщил на брифинге заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

«На территории района снова доступны мобильная связь и Интернет. Полностью восстановлен газопровод и подано отопление в жилые дома. Благодаря проведенным работам созданы необходимые условия для проживания в 60 населенных пунктах», - заявил он.

Перепелкин отметил, что обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Мониторинг обстановки миротворческим контингентом осуществляется на 23 наблюдательных постах.

«Пост номер 20 из Акоп-Камари перемещен в район перекрестка дорог в семи километрах восточнее населенного пункта Мардакерт», - сказал заместитель начальника центра.

Он добавил, что российским миротворческим контингентом обеспечено безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха более 44 000 беженцев.

«Центром гуманитарного разминирования продолжается поиск неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств. На сегодня проверено 423 здания, 108 километров дорог, обнаружено более 9 000 взрывоопасных предметов, очищено более 250 гектаров территории», - уточнил Перепелкин.

В двух российских военно-полевых госпиталях, развернутых на территории Нагорного Карабаха, жителям оказывается квалифицированная медицинская помощь. Также работают выездные врачебные бригады. На сегодняшний день помощь от российских военных медиков получили 902 человека, включая 115 детей.