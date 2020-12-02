Первые партии доставлены: как проходит вакцинация военнослужащих от COVID-19

В российских Вооруженных Силах началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививку делают военным медикам и тем, кто несет боевое дежурство. Препарат уже поступил в Центральный и Южный округа, а также на Северный флот. В Минобороны подчеркивают, что вся процедура исключительно добровольная.

Уже более тысячи военнослужащих, военных пенсионеров и их семей победили COVID-19. Промежуточный итог работы медцентра Минобороны в Ростове-на-Дону. Сегодня медиков, стоящих на «передовой», вооружают щитом от смертельного вируса. В окружной госпиталь поступила первая партия вакцины.

«Мы очень давно ждали, когда найдется какая-то вакцина, которая остановит эту ужасную пандемию, когда это все закончится. Я надеюсь, всех вакцинируют и мы заживем как жили раньше. Вакцинация проводится в два этапа. Первая вакцина на данный момент, потом через 21 день вакцинируются еще раз люди. Ну, чтобы за эти 21 день организм привык и познакомился с этой вакциной, чтобы он укрепил свои силы, и я надеюсь, начал действовать», - заявила медицинская сестра Виктория Иванченко.

Первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник-V», разработанная специалистами Минобороны совместно с Центром имени Гамалеи, доказала свою эффективность и безопасность по результатам нескольких этапов испытаний. Сейчас вакцинация по требованиям проходит в кабинете неотложной помощи.

Препарат введут почти 200 медиков, которые работают в Красной зоне ковидного Многофункционального центра в Ростове. На очереди военнослужащие, которые несут боевое дежурство и командный состав Южного округа. По такой же схеме вакцина разойдется по всем госпитальным учреждениям округа в ближайшее время. Лекарство поступило уже и в Центральный военный округ и на Северный флот.

«В настоящее время производится вакцинация личного состава военного госпиталя, непосредственно работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а так же личный состав, несущий боевое дежурство», - сказал исполняющий обязанности начальника медицинской службы Центрального военного округа, подполковник Дмитрий Перминов.

Завтра вакцинация начнется в Восточном округе. Всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих. С порядком вакцинации и приоритетах в ее организации в оборонном ведомстве определились давно. Об этом в августе этого года на форуме «Армия» в интервью телеканалу «Звезда» рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«Да, мы определили круг тех, кого надо прививать потому, что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж? А они уходят не на один день, как вы понимаете, это серьезно. Дальше - у нас есть те, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство. Ракетные войска стратегического назначения. Мы не можем допустить, чтобы эти ребята были подвергнуты тому, что ослабит хоть на йоту нашу обороноспособность», - отметил Шойгу.

Вакцинируют всех, кто стоит на страже границ и рубежей страны. От младшего состава до командного. Так, что и сами защитники будут под надежной защитой.