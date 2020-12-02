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Военные госпитали Южного военного округа получили вакцину от COVID-19

Тимур Шерзад
11:00 02.12.2020
В военные медучреждения округа поступило 1,2 тысячи доз сыворотки.
Военные госпитали Южного военного округа получили вакцину от COVID-19
© Фото: Пресс-служба АФК Система, РИА Новости

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО).

По сообщению пресс-службы ЮВО, в военные медучреждения округа поступило 1,2 тысячи доз. Стартовала первоочередная вакцинация личного состава военных госпиталей. Следующие на очереди - командный состав и военнослужащие, задействованные на боевом дежурстве.

Также стало известно, что в Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава.

О вакцинации личного состава Вооруженных сил против коронавируса по поручению президента РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

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