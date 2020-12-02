Армия Военные госпитали Южного военного округа получили вакцину от COVID-19 Тимур Шерзад В военные медучреждения округа поступило 1,2 тысячи доз сыворотки. © Фото: Пресс-служба АФК Система, РИА Новости Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО). По сообщению пресс-службы ЮВО, в военные медучреждения округа поступило 1,2 тысячи доз. Стартовала первоочередная вакцинация личного состава военных госпиталей. Следующие на очереди - командный состав и военнослужащие, задействованные на боевом дежурстве. Также стало известно, что в Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава. О вакцинации личного состава Вооруженных сил против коронавируса по поручению президента РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика