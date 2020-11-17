В Черном море пройдут российско-египетские морские учения «Мост дружбы-2020»

Российско-египетские военно-морские учения под названием «Мост дружбы-2020» стартуют во вторник, 17 ноября, в Черном море. Об этом сообщили в отделе информационно обеспечения Черноморского флота.

Уточняется, что береговая и морская фазы учений пройдут с 17 по 24 ноября. В ходе учений военным морякам предстоит провести стрельбы по надводной и воздушной целям в Черном море.

Военнослужащие также проведут учения по пополнению запасов в море, досмотру подозрительных судов и по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие.

Также сообщается, что Россию на учениях представят фрегат Адмирал Макаров, малый ракетный корабль Орехово-Зуево и патрульный корабль Дмитрий Рогачев.

миБереговая и морская фазы учений впервые пройдут в акватории Черного моря. Учения ВМФ России и ВМС Египта проводятся с 2015 года.