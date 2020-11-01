На зарядку становись: офицеры и солдаты в Ставрополе сдали проверку по физподготовке

Офицеры управления 49-й армии ЮВО в Ставрополе в рамках комплексной подготовки сдали итоговую проверку по физической подготовке за 2020 год. На современном стадионе и спортплощадках соединения связи военнослужащие выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 м, 3 и 5 км.

Нормы физической нагрузки каждого определялись в соответствии с возрастной группой и категорией сдающего: чем старше человек - тем больше у него появляется упражнений для выбора. В результате каждый офицер и солдат отработали от трех до пяти упражнений.

Помимо задач на проверку физической нагрузки, отрабатывались и упражнения по военно-прикладным навыкам: метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий. Военные на время выполнили марш-броски с оружием на 5 и 10 км, специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

За хорошие показатели на экзаменах по физподготовке, при сдаче нормативов на «отлично» и выше, военные получают надбавку к зарплате в размере от 15 до 100 процентов от оклада. По результатам прошедшей проверки надбавку за успехи в спорте получили около 20 военнослужащих управления объединения, среди которых - 4 мастера и 15 кандидатов в мастера спорта.