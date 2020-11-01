Армия Спасти при любых условиях: специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб провели учебное занятие Алексей Курильченко Спасатели отработали способы эвакуации авиационных экипажей. © Фото: Минобороны России Специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа провели показное учебно-методическое занятие. В рамках учений спасатели отработали навыки поиска и спасения авиационных экипажей и отработали навыки эвакуации пострадавших беспарашютным способом. «Подобные занятия играют важную роль в подготовке специалистов ПС и ПДС. Благодаря занятиям по специальным видам подготовки наша команда в очередной раз заняла первое место в чемпионате авиационных спасателей ВС РФ, который прошел в сентябре в Краснодарском крае» - сообщил начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы объединения подполковник Александр Козюлин. Также в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что специалисты спасательных служб провели теоретические занятия, в ходе которых изучили особенности поисково-спасательных работ в ночное время и в сложных метеорологических условиях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика