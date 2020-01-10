Сокрушительная мощь ВМФ: самые яркие кадры учений в Черном море

Масштабные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в акватории Черного моря. «Звезда» собрала самые яркие моменты прошедших маневров.

В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России. В том числе фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», субмарина «Колпино», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Маневрами руководил главком Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу наблюдали за учениями с борта крейсера «Маршал Устинов».

Совместной корабельной группировкой во взаимодействии с береговыми войсками и ВКС РФ были отработаны учебно-боевые задачи по нанесению поражения корабельной группировке условного противника с применением ракетного вооружения.