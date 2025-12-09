Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Остаповское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Ведомство также сообщило о нанесении поражения живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Потери противника, по данным министерства, составили более 210 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки лишились одной боевой бронемашины, шести автомобилей и склада материальных средств.

Кроме того, ВКС России в течение суток сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации.

Накануне российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами - Червоным в ДНР и Новоданиловкой в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.