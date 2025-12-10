МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили предприятие ВПК и объекты энергетики Украины

Кроме того, в течение суток нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
10-12-2025 12:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России в очередной ежедневной сводке сообщило об ударах по инфраструктуре Украины. Согласно заявлению российского оборонного ведомства от 10 декабря 2025 года, за прошедшие сутки поражены объекты энергетики, которые, как утверждается, используются в интересах ВСУ, и предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, целями ударов стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Для поражения целей, по данным российского оборонного ведомства, применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Отдельно в сводке указано, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили 102 беспилотника самолетного типа.

Накануне Минобороны отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Остаповское в Днепропетровской области и уничтожении Су-27 в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО
